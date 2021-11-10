Сегодня утром, 10 ноября, народный депутат от партии "Слуги народа" Гео Лерос обнаружил под своим автомобилем трекер слежки. В комментарии "Стране" Лерос заявил, что считает причастными к этому президента Украины Владимира Зеленского и главу его Офиса Андрея Ермака.

Об этом он Гео Лерос сообщил в Facebook.

"Что в чёрном ящике, товарищи знатоки? Правильно, это офис Слуги олигархов - Зеленского с помощью ручных спецслужб следит за моим авто.

(Устройство сегодня найдено под моим автомобилем). Полиция уже на месте, но что это меняет. Закомплексованное чм@ продолжает строить "светлое будущее" по модели Лукашенко. Однозначно, Зеля - х@йло! P.S. Владимир Зеленский, можете эти коробочки заткнуть с Ермаком друг в друга, чтоб вам легче было найтись в постели!" - говорится в сообщении.

Кроме того, в комментарии "Стране" Лерос заявил, что к этому причастны Президент и руководитель Офиса Главы нашей страны.

"Без приказа Зеленского и Ермака никто этого бы не сделал, как и слежку за мной сбушников, которых я поймал ещё полгода назад", - сказал Гео Лерос.

Также Лерос добавил, что следящее устройство под машиной обнаружил его помощник на автомойке.

Напомним, ранее мы информировали о том, что в четверг, 4 ноября, перед голосованием за назначение Резникова министром обороны с трибуны Рады выступил экс-нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос. В конце выступления он показал президенту Украины Владимиру Зеленскому средний палец.

Уже 5 ноября в Раде Лерос потроллил президента, когда предложил создать в Украине детский оздоровительный лагерь под названием "40 миллионов долларов Приватбанка" на базе недвижимости Зеленского в Италии".