Внефракционный народный депутат Гео Лерос, который показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому, предложил создать в Украине детский оздоровительный лагерь под названием "40 миллионов долларов Приватбанка" на базе недвижимости Зеленского в Италии".

Видео публикует телеграм-канал "Политика Страны".

"Ставится на открытое поименное голосование поддержка запроса Гео Лероса к президенту Украину про создание оздоровительного лагеря для детей под названием "40 миллионов долларов Приватбанка на базе недвижимости Зеленского в Италии". Пожалуйста, голосуем", - сообщила с трибуны Рады замглавы ВР Елена Кондратюк

Эта инициатива была поддержана 21 депутатами, 79 проголосовали "против", еще 79 - воздержались. Не голосовали 65 депутатов.

Далее на голосование поставили поддержку запроса Гео Лероса к президенту Украины насчет преподавания президентом в президентском университете курса "Как пользоваться офшорами и не платить налоги в Украине".

Такую инициативу поддержали также 21 депутат, но против уже больше - 123 человека. Воздержались - 74, не голосовали за "президентский курс по офшорам" 45 человек.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что четверг, 4 ноября, перед голосовканием за назначение Резникова министром обороны с трибуны Рады выступил экс-нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос. В конце выступления он показал Зеленскому средний палец.

Кроме того, мы подготовили материал, в котором отобрали самые яркие "факи" в Раде.