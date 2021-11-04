Внефракционного народного депутата Гео Лероса (в прошлом "слугу народа"), который с трибуны парламента показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому, могут отстранить от участия в пяти заседаниях Рады.

Об этом рассказал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

"У нас есть в регламенте четко обозначенная ответственность за оскорбления словами, жестами. Не уверен, что есть слово жесты, но думаю это тоже можно туда отнести и мы понимаем, что точно будет обращение в Регламентный комитет", - сказал Корниенко.

Первый вице-спикер уверен, что Регламентный комитет оперативно рассмотрит обращение и предложит Верховной Раде те или иные дисциплинарные взыскания

"Мы не можем за такое лишать зарплаты или забирать мандат, но можем отстранять от 5-ти пленарных заседаний. Думаю, в данном случае Гео Багратович на это точно заслуживает", - сказал Корниенко.

На уточняющий вопрос о том, не заслуживает ли такого же наказания Галина Третьякова, которая порадовалось смерти нардепа Полякова, тот предложил обсуждать эти кейсы отдельно.

Напомним, 4 ноября Лерос во время своего выступления в Раде назвал Владимира Зеленского предателем и показал ему средний палец. Как рассказал нардеп "Стране" "фак" адресовался не только Зеленскому, но и главе Офиса президента Андрею Ермаку.