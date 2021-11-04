После того, как нардеп Гео Лерос показал "фак" президенту Украины Владимиру Зеленскому "Страна" опросила депутатов парламента, о том, какой бы жест они показали президенту.

О том, что ответили народные избранники - в нашем материале.

Виталий Безгин из фракции "Слуга народа" заявил, что обошёлся бы без жестов, так как ему достаточно вербального и невербального аппарата.

"Не тот жест, который некоторые коллеги показывали сегодня в зале", - добавил Безгин.

Депутат Виталий Безгин. Фото: facebook.com

Депутат партии ОПЗЖ Олег Волошин рассказал, что эмоции Гео Лероса, который показал средний палец президенту Зеленскому, понимает, но сам жест не поддерживает.

"Хотя суть настроения, которое передал Лерос понятна. Депутат обязан себя сдерживать. Завтра ученик в школе, если ему не понравится учитель, пусть даже плохой и несправедливый, будет "факи" тыкать. Это неприемлемо", - считает Волошин.

Депутат Олег Волошин. Фото: zagittya.com

Его коллега по парламенту Тарас Батенко из "За будущее" утверждает, что жесты должны соответствовать культуре общения.

"Поэтому я не поддерживаю какие-то негативные жесты, которые вызывают негативные эмоции. С уважения к главе государства", - сообщил нардеп.

Депутат Тарас Батенко. Фото: facebook.com

Депутат фракции "Слуга народа" Святослав Юраш заявил, что подал бы Зеленскому руку.

"Это человек, который провёл виртуальную революцию в Украине, выгнав к чертовой матери всех старых пердунов, которые показали все что могли. Я, как член команды, всегда пожму руку президенту", - высказался нардеп.

Депутат Святослав Юраш. Фото: facebook.com

Депутат "За будущее" Сергей Лабазюк утверждает, что не показывал ни одному президенту нецензурные жесты.

"Даже если бы я категорически был несогласен с его позицией или поведением. Я со всем уважением отношусь к должности президента, к президенту, и в том числе к моему коллеге Гео Леросу, но то, что сегодня он сделал - не поддерживаю, осуждаю", - сообщил Лабазюк.

Депутат Сергей Лабазюк. Фото: facebook.com

Алексей Гончаренко из "Европейской Солидарности" отметил, что показал бы "лайк" Зеленскому, но при одном условии.

"Если бы он написал заявление об отставке, я бы ему показал бы "вот", - сказал Гончаренко.

Депутат Алексей Гончаренко. Фото: facebook.com

Ранее "Страна" опросила депутатов парламента, не считают ли они политикой двойных стандартов принимать аварийную помощь на подачу электроэнергии из Беларуси, но при этом называть президента Беларуси Александра Лукашенко диктатором.