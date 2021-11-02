"Страна" опросила депутатов парламента, что они думают про запрет входа в Верховную Раду без паспорта вакцинации и ПЦР-теста, а также мы выясняли, сколько депутатов еще не вакцинированы.

О чем нам рассказали депутаты - в нашем материале.

Алексей Гончаренко из "Европейской Солидарности" считает, что нужно вакцинироваться всем.

"Я вакцинирован. Не знаю, кто из депутатов не вакцинированный. Я считаю, что нужно вакцинироваться всем. Не голосовал за это постановление, так как не был на внеочередном заседании. Его назначили тогда, когда я не мог быть там", - рассказал Гончаренко.

Депутат Алексей Гончаренко

Максим Бужанский, депутат фракции "Слуга Народа", полагает, что парламент давно должен был принять такое решение.

"Думаю, что это тот шаг, который парламент должен был сделать немедленно, как только разрешили вакцинацию для всех. Необходимо подавать пример, начиная с себя. Тот случай, когда мандат депутата возлагает на тебя огромную и прямую ответственность. Это необходимо. Если граждане вынуждены столкнуться с коронавирусными ограничениями, то и депутаты должны столкнуться с ними же, как и все остальные, мы все тут в одной лодке. Не готов сказать насчёт количества не вакцинированных, сами посчитаете тех, кто предъявляет тест, а не сертификат. Думаю процентов 20-25 не вакцинировалось, но это просто предположение", - пояснил Бужанский.

Депутат Максим Бужанский

Вадим Ивченко, депутат партии "Батькивщина", не голосовал за это постановление.

"Я за это постановление не голосовал. Считаю, что вслед за депутатами могут пойти работодатели, которые не будут пускать людей на работу без вакцинации. Также это может вызвать социальное противостояние между теми кто вакцинируется и кто не вакцинируется. По поводу вакцинации есть проблемы и нужна информационная работа государства. Но при этом я против принудительной вакцинации. Каждый сам в праве определять, насколько ему нужна эта вакцинация. У меня нет информации, сколько вакцинировано депутатов. Но уверен, что главе Верховной Рады нужно опросить невакцинированных депутатов, почему они не вакцинируются. Чем нужно помочь, чтобы депутат принял правильное решение. Кто-то не может вакцинироваться, а кто-то просто недостаточно информирован. Кто-то ждёт вакцину которая им больше подходит, к примеру не Pfizer, а Johnson & Johnson", - рассказал народный депутат.

Депутат Вадим Ивченко

Юрий Павленко, депутат партии ОПЗЖ, считает, что принятое постановление - сомнительно.

"Без сомнения, народные депутаты должны показывать пример и придерживаться правил противоэпидемиологической безопасности. Но, если говорить о конкретно этом постановлении, то на мой взгляд оно, откровенно говоря, очень сомнительное.

Самим постановлением нельзя ограничить депутата совершать свои полномочия. С точки зрения соответствия законодательству, я считаю, что такое постановление является незаконным. Есть все признаки нарушения 351 статьи Уголовного кодекса - препятствие деятельности народного депутата. Я не исключаю, что в какой-то момент можно будет привлечь к уголовной ответственности инициаторов этого постановления", - заявил Павленко.

Депутат Юрий Павленко

Лариса Билозир из депутатской группы "Доверие" за постановление не голосовала.

"Почему-то люди думают, что это Верховная Рада дала ограничения, по которым не допускают на работу и в транспорт. Но, на самом деле, это делается через постановления правительства. А депутаты решили уже постановлением Верховной Рады приравнять себя к народу и показать, что они ничем не лучше, если правительство заставляет людей вакцинироваться для работы, допускать к работе только вакцинированных учителей.

Учителям обещали: они вакцинируются - и школы будут открыты. Так обманули же учителей, закрыли школы. На сегодняшний день 5 тысяч школ находится на вынужденных каникулах и 6 тысяч на дистанционке. Так что же вы одно обещаете, а другое делаете? То есть даже при наличии вакцинированных - закрыли школы и детсады. Какие-то нелогичные вещи.

Сегодня была позиция моих коллег по группе: "Давайте покажем личный пример и поддержим это постановление". Я нейтрально к этому отношусь, потому что я не голосовала. В любом случае сейчас нарушаются права и свободы людей, и журналисты будут теперь с каким-то справками. Если человек не может быть вакцинирован или не хочет - это его право не вакцинироваться. Я не антивакцинатор, у меня у самой есть справка о выздоровлении, недавно переболела и потом буду вакцинироваться. Но есть разные причины у людей, почему они не могут вакцинироваться. Поэтому мне кажется, что это ограничения на уровне прав и свобод людей.

Тут также не только депутаты, депутаты - ладно, но там же и СМИ. Если бы можно было нормально вакцинироваться...Начали распространение центров вакцинации везде, теперь все эпидемиологи говорят: "Как можно вакцинировать людей на вокзале? Они там как раз в этих толпах и заражаются". Если бы это было нормально организовано... А так - неправильно. Человека нужно обследовать, предупредить, государство должно нести ответственность за это. Кто-то что-то кому-то компенсировал? Там же может быть много побочек.

Я поддерживаю, что нужно вводить уголовную ответственность за подделывание ковид-сертификатов. Но они забыли про подделку ПЦР-тестов, справок о выздоровлении. Почему про это забыли? И второе - большое количество времени Верховная Рада пытается повышением штрафов решить проблему. Но этим ничего не решишь. Нужно, чтобы правоохранительная система выявляла и работала, нужно, чтобы начали работать суды, которые загружены сейчас.

Иногда повышение штрафов улучшает материальное состояние тех, кто эти штрафы вводит. Можно просто потом будет брать больше взяток. Врачи также несут ответственность. И что мы пересажаем всех докторов?

Я за этот законопроект, но его нужно нормально выписать. И, конечно, не всегда это решает вопрос. Мы повысили штрафы за нетрезвое вождение. При этом в Украине на 30% повысились аварии из-за безнаказанности. Просто потом на всех уровнях дороже стоит откупиться - на досудебном следствии, на уровне суда и прокуратуры. Это же правда.

Идея правильная, но повышением штрафов этого не решить. Я за то, чтобы была уголовная ответственность, но в разумных пределах. Штрафами проблему не решить, правоохранительная система должна работать ещё больше и правильнее", - рассказала народный депутат.

Депутат Лариса Билозир

Тарас Батенко, депутат фракции "За будущее", считает, что нужно вакцинировать максимально возможное число людей.

"Мы сегодня переживаем тяжелую ситуацию в стране, когда фактически у нас кампания антивакцинации перебивает кампанию по вакцинации. И теперь мы догнали Италию полтора года назад, когда она горела и каждый день теряла по 500-600 своих сограждан. Фактически, мы могли бы сделать выводы из этой ситуации, когда Европа это проходила. Но выводы мы не сделали и это я считаю промахом власти.

Поэтому очевидно, что нам нужно применять максимальную вакцинацию. Для этого к тому времени и по сегодняшний день должна была быть нормальная пропагандная кампания. Это постановление, закон про уголовную ответственность и законопроект про повышение штрафов за подделывание документов про вакцинацию - это элемент пропагандная компании. Потому что мы понимаем, что в Украине очень большой процент "левых" паспортов вакцинации.

Я сам голосовал за это постановление. Я поддерживаю идею, что парламент не может быть отделен от общества. Парламентарий в первую очередь должен показывать своим примером, что он вакцинируется и не боится вакцинации. У нас нет ни одного факта, что после вакцины умер хотя бы один соотечественник.

Единственное предостережение - это постановление не очень коррелирует с законом "Про статус народного депутата Украины", который не разрешает ограничивать перемещение народного депутата. Нардеп показывает удостоверение, и он может пройти куда угодно - в органы государственной власти или местного самоуправления. Поэтому здесь необходимо подкорректировать, потому что постановление - это подзаконный акт и имеет действие ниже, чем сам закон", - рассказал Батенко.

Депутат Тарас Батенко

Кира Рудык, депутат фракции "Голос", считает, что правила должны быть одинаковы для всех.

"Фракция "Голос" поддержала постановление – правила должны быть одинаковыми для всех, и если для граждан существуют ограничения по работе без сертификата или теста, то и для депутатов они должны существовать.

Мы должны прежде всего своим примером показывать, что вакцинация – это безопасно и необходимо, чтобы побороть эпидемию", - сообщила Рудык.

Депутат Кира Рудык