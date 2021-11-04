После оскандалившегося в Верховной Раде экс-нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса, который показал президенту Владимиру Зеленскому средний палец, "Страна" решила вспомнить, кто и когда повторял подобные жесты среди нардепов

В 2016 году бывший депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский, который подстрелил жителя Киевской области, показывал средний палец коллегам. Кому адресован жест - загадка.

В 2017 году и экс-нардеп Надежда Савченко, которая сейчас шьет игрушки для заработка, показала средний палец коллегам. Кому именно она адресовала неприличный жест и чем был вызван ее поступок, также остается загадкой.

В 2018 году экс-помощница нардепа Олега Ляшко Валерия Егорова показала средний палец журналисту. После этого ее лишили аккредитации в Раде. "Нех@й фотографировать на крысу", - объяснила девушка поступок.

В 2020 году народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко показал в Верховной Раде средний палец, правда, нарисованный на плакате. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после перфоманса Шевченко подошел и отчитал народного депутата.

Напомним, ранее Лерос пояснил, почему показал президенту средний палец. За содеянное его могут отстранить от пяти заседаний парламента.