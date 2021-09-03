Изгнанный из фракции "Слуга народа" из-за поездки к президентк Беларуси Александру Лукашенко нардеп Евгений Шевченко вызвал на поединок журналиста Дмитрия Гордона.

Поводом к "дуэли" стало неуважительное высказывание Гордона о тех, кто ездит к "самопровозлашенному президенту Беларуси Лукашенко".

"Гордон в интервью с Моргенштерном заявил, что к Лукашенко ездить нельзя. Те, кто это делают… А покупать битум сотнями тысяч тонн у Лукашенко можно? А ездить по новым дорогам из этого битума нравится? Свои же заводы угрохали с помощью американской демократии, теперь приходиться все покупать у стабильно прогнозируемой диктатуры", - написал экс-"слуга".

Кроме того, он заявил, что готов жестко разобраться с Гордоном даже в прямом эфире.

"Гордон, вызываю тебя на поединок. Хочешь, в зале кадык тебе вырву, хочешь в прямом эфире разберемся. Если ты мужчина, а не обидевшаяся на Лукашенко девочка", - заявил Шевченко.

Напомним, Дмитрий Гордон стал автором нескольких популярных в рунете мемов. Один из них касается фразы "Я тебе кадык вырву". Ее журналист сказал в марте 2019 года во время публичного конфликта с представителями партии ВО "Свобода", которые ему угрожали. После этой фразы, по словам Гордона, у него даже начали спрашивать, как вырывать кадык, и он записал специальное видео на эту тему.

Как сообщалось, в начале августа Лукашенко назвал Гордона мерзавцем и предложил его посадить в СИЗО. Сразу после этого Гордон опубликовал видео-ответ Лукашенко. Начал он с рассказа о том, что ему понравились ответы президента Беларуси, которые тот давал в ходе интервью Гордону годичной давности. В то же время ему не понравилось, что, "незаконно выиграв выборы", стал другим человеком. Также Гордон назвал Лукашенко деспотом и высказал надежду, что его президентство продлится недолго.