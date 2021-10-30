В международном аэропорту "Борисполь" за минувшие сутки полицейские обнаружили у 10 человек COVID-сертификаты с признаками подделки.

Об этом сообщает в Facebook полиция Киевской области.

"29 октября на территории аэропорта "Борисполь" у 10 человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки. Все они прилетели в Украину из других государств", - проинформировали в полиции.

Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подлоге, а также об использовании поддельных документов. По каждому из фактов будет проведена проверка.

Источник: Facebook/полиция Киевской области

Ранее "Страна" сообщала, что глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал о планах властей ужесточить наказание для тех, кто изготавливает и использует поддельные COVID-документы.

Также мы писали, что с начала текущего года в Украине открыто около 900 уголовных производств по факту использования поддельных COVID-сертификатов. Из них почти 100 завели в течение последней недели.