В Минздраве всерьез озаботились разработкой механизма обнаружения поддельных сертификатов.

Изначально к ответственности, в том числе уголовной, хотели привлекать и владельцев, и разработчиков "липовых" документов. Сейчас же всех пользователей подделками обещают "амнистировать".

Освободить от ответственности обещают тех, кто чистосердечно сознается в покупке фейкового документа. И фактически заложит того, кто помог раздобыть поддельную справку о вакцинации.

Учитывая, что в афере принимают участие врачи, то это попытка стимулировать их "пациентов" доносить на тех медиков, кто вносит фейковые данные в базу, а значит и в "Дию".

"Страна" разобралась в ноу-хау от Минздрава и рассказывает, какие гипотетические масштабы оно может получить.

Что заявляет МОЗ об амнистии

Минздрав планирует ввести "ковидную амнистию" для владельцев поддельных сертификатов о вакцинации.

Людям с липовым сертификатом позволят сделать прививку от Covid-19 даже в случае, если данные об их вакцинации уже внесены в систему. Для этого разрабатывают модель, которая позволит не только вносить данные в базу, но также удалять или переписывать записи.

"Если человек купил сертификат, приходит к врачу, тот смотрит в ЕСОЗ и видит, что не может сделать прививку (так как данные об этом внесены в систему, - Ред.) Нам нужно это убрать, мы работаем над этой моделью, как это сделать", - сказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Но этим дело не ограничится. Всем, кто захочет зафиксировать в "Дии" настоящую прививку, выставят условие - надо будет назвать место покупки сертификата.

"Надо будет рассказать, что вы его купили. Соответственно, будет вызвана Национальная полиция, соберут доказательства, но человек получит защиту, а это самое ценное", - сказал главный санврач Игорь Кузин.

Вопрос к этой практике только один: пока это лишь слова. Юридически же никто покупателей "липы" от ответственности не освобождал. И формально полиция будет обязана открыть дело и против гражданина, который сам заявил о приобретении сертификата.

Тем более, если задержанный по этому делу врач покажет, что "клиент" сам предлагал деньги за подделку.

То есть понятно, что мало кто захочет делать такой "каминг-аут". По крайней мере, пока в закон не вписали освобождение от ответственности, а за раскрытие схемы не пообещали, например, денежное вознаграждение.

Но вернемся к идеям профильного министерства.

Проверки "по умолчанию" ждут и тяжелых больных в реанимации, которые поступят туда с сертификатом о вакцинации. Для таких проверок при министерстве планируют создать специальную комиссию, которая будет тщательно изучать все случаи тяжелого течения болезни у вакцинированных людей, а также летальные исходы.

По мнению главы Минздрава Виктора Ляшко, такие поверки помогут быстрее выявлять случаи покупки поддельных сертификатов вакцинации.

Как в Украине подделывают сертификаты

В Украине индустрия по торговле ковид-сертификатами заработала с новой силой после того, как непривитых начали отстранять от работы - а во многих регионах без сертификатов не пускают в рестораны и общественный транспорт.

Спрос вырос в основном среди той категории населения, которая по личным убеждениям или по состоянию здоровья не хочет прививаться (отводы даются с большими сложностями).

Предложения на рынке подделок, что называется, на любой вкус:

1. Фейковые приложения, имитирующие "Дию"

В Украине появляются платные приложения, которые имитируют государственный сервис "Дия". В конце октября за создание программного обеспечения задержали 21-летнего хакера-самоучку из Запорожской области. Парень предлагал купить ложный сервис за 100 гривен, а все деньги приходили на карты - личную и его сестры.

Вот так выглядит фейковый сертификат "Дии". Кстати, на фото - кумир молодежи, российский певец и битмейкер Слава Мерлоу, известный по своему хиту "Ты горишь как огонь". Настоящее имя певца - Артем Готлиб.

Скриншот gagadget.com

Несмотря на то, что запорожскому хакеру придется нести ответственность перед законом по 358 статье за ​​подлог, его пригласили на стажировку в министерство цифровой трансформации Украины. Как именно он будет отрабатывать свою вину стажировкой, не уточняется.

Но вообще позиция Минцифры вызывает вопросы: позировать на фото с человеком, который совершил уголовное преступление и, возможно, привел многих людей к заражению ковидом - по меньшей мере странно.

Глава Минфифры Михаил Федоров (слева) и запорожский хакер (по центру)

Однако житель Запорожской области не единственный, кто создал липовую "Дию". В Харькове также задержали 17-летнего парня, который не только создал подделку "Дии", он организовал крупнейший канал ее распространения.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, через чаты можно было за 200 гривен получить доступ к фейковой "Дие", за 300 гривен - оформить поддельный сертификат о вакцинации от Covid-19, а за 100 гривен - фальшивое водительское удостоверение. Что интересно, в программе можно было изменять любую информацию о себе.

Подобную фейковую копию приложения с документами в дизайне "Дии" успешно работают и на Android. Правда, устанавливается приложение не с Google Play, а по ссылке. Такие документы, как правило, не валидируются через QR, поэтому они подходят разве что для быстрого предъявления в общественном транспорте или ресторане. В остальных случаях подделку вычислить довольно быстро.

2. Ковид-сертификаты в Фотошопе

Поддельный ковид-сертификат, которые не значатся ни в одном реестре, может сделать выпускник любого технического или дизайнерского вуза, умеющий работать в фоторедакторе. Такой документ стоит порядка 200-300 гривен.

И на похожей подделке, да еще и международного образца, попалась экс-нардеп Надежда Савченко с сестрой Верой по возвращении из Турции. Они предъявили поддельные документы с QR-кодами, которые не обнаружились в базе при прохождении паспортного контроля в аэропорту "Борисполь" в конце октября. Примерная стоимость подобного "документа" - около 150 евро.

Поддельный сертификат о вакцинации, которым пользовалась Надежда Савченко

Впрочем, Савченко утверждает, что ни она, ни ее сестра не подделывали, не заказывали и не покупали никаких сертификатов. Она упрекнула власть в "принудительной" вакцинации населения, а медицину в стране назвала "ветеринарной" (когда собаку или корову прививают без согласия животных).

В отношении сестер Савченко открыто уголовное производство. Им вручено подозрение.

Случай экс-нардепа - далеко не единичный. Погранслужба публикует видео, как граждане, пойманные на подделке, дают пояснения.

"Воспользовались услугой заказа сертификата вакцинации в Интернете, заплатила 5 тысяч, нужно было быстро выехать в Европу, куда невозможно было поехать с тестом", - признается девушка.

По такому же принципу украинцы самостоятельно создают ковид-сертификаты, подделывая подписи врачей.

Житель Ивано-Франковской области нашел в Интернете бланк о прививке Pfizer с реквизитами областной клинической больницы. Скачал его, внес свои данные и подделал подпись врача. Работница АЗС в Хмельницком подделала сертификат по такой же схеме.

3. Афера с участием врача

Третья разновидность подделок - это так называемые элитные ковид-паспорта. Когда за внесение в базу фейковых данных о вакцинации подкупают врачей.

Внутренний сертификат о вакцинации с регистрацией в "Helsi" и "Дия" в начале осени стоил от 400 до 700 евро. Потом цены упали - кое-где предлагают внести в "Дию" уже за сто долларов. Коммуникации идут через анонимные телеграм-каналы.

Данные об украинце вносят в систему вносят семейные врачи, задействованные в схемах. Как правило на оформление сертификата необходимо не менее 21 дня (столько требуется для внесения двух прививок без подозрений).

Во время аферы врачи ставят под этой махинацией свою цифровую подпись, выдавая людям на руки как бы реальный документ. Такая махинация, по словам властей, чаще всего вскрывается, когда украинцы потом попадают в больницу. Оказывается, что никакую прививку они не делали, хотя сертификат имеют.

"Как правило, если человек тяжело переносит Covid-19, он очень часто признается, что имеет фальшивый сертификат о вакцинации", – рассказал глава МОЗ Виктор Ляшко.

С учетом того, что врачам разрешили выливать половину доз флакона, чтобы повысить показатели по вакцинации, то соответственно это не мешает им списать в утиль и все подотчетные вакцины, использованные для фейковых сертификатов. Подделки фабрикуются на базе украинских больниц, что фактически приводит к завышенным данным о вакцинации.

Что украинцам грозит за поддельные сертификаты

В Киеве подделка ковид-сертификатов носит массовый характер. Получен нечестным способом каждый десятый документ. Этой шокирующей статистикой поделился начальник главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Таким образом, если в столице официально получили 2,5 миллиона человек, то подделано разными способами 250 тысяч сертификатов.

Несмотря на такие масштабы "липы", по данным на конец октября за время пандемии по всей стране было открыто лишь 800 уголовных дел.

В Нацполиции напомнили, что такие преступления квалифицируются по ч. 4 ст. 358 УК Украины - "Использование заведомо подложного документа".

Для покупателя поддельного сертификата нарушение чревато штрафом в 850 гривен, арестом на срок до полугода или ограничением свободы на срок до 2 лет.

Те, кто изготавливает лже-сертификаты, могут попасть за тюрьму на 3 года за подделку документов. Минимальный штраф за подделку поддельных сертификатов составляет 17 тысяч гривен.

В основном те, кто пользуется поддельным сертификатом, это осознают и при выявлении подделки пытаются договориться с пограничником о взятке. По сути, так украинцы только добавляют себе статью - 369 УК Украины (Предложение или дача взятки), которая наказывается штрафом от 4250 до 12 750 гривен или ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Так произошло с двумя украинцами, которые возвращались с поддельными ковид-сертификатами через "Шегини". Один предложил погранцам 40 долларов и 200 шведских крон, второй - 100 долларов. Оба были задержаны.

Взятка и паспорт украинца, который пытался ее дал

Первый приговор для "автора" поддельного ковид-сертификат был вынесен врачу из Павлограда Днепропетровской области в конце сентября. О прецеденте рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко. Медику присудили штраф в размере 34 тысяч гривен. Также его лишили права вести деятельность по специальности на протяжении одного года.

Первый случай наказания за использование липового сертификата зафиксирован в начале октября во Львовской области. Тогда пограничники задержали мужчину и женщину, которые пытались пересечь границу с Польшей по поддельным коронавирусным документам. Их оштрафовали на 850 гривен.

Также правоохранительные органы штрафуют и поставщиков таких услуг. В Чернигове задержали двух мужчин, которые делали поддельные ПЦР-тесты и COVID-сертификаты с июня 2021 года. Такую "липу" реализовывали через одну из черниговских турагентств. Стоимость справки составляла 400-500 гривен, а свидетельства о вакцинации - 1500 гривен. Ежемесячно мошенники изготавливали по 350 "тестов" и 15 "свидетельств". Месячная прибыль составляла 400 тысяч гривен.