Жителю столицы светит до 7 лет лишения своды за массовое изготовление поддельных Covid-тестов и дипломов об образовании.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В прокуратуре заявляют, что обвиняемый в интернете получал заказы на изготовление поддельных негативных результатов ПЦР-тестов на Covid-19 и дипломов об образовании. В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали факт изготовления таких документов.

По месту работы и проживания киевлянина провели обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли внушительное количество справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, официальные печати медицинских лабораторий, дипломы по образованию с элементами голографической защиты, ноутбуки, которые содержат сведения об общении с лицами, которые заказывали фейковые документы, образцы дипломов и программных средств для их изготовления, 15 мобильных телефонов, на которых обнаружены переписки с клиентами, одноразовые сим-карты, рабочий блокнот с черновыми записями, значительное количество образцов голограмм, а также оборудование, с помощью которого производились поддельные официальные документы.

Теперь злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы за подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт и использование поддельных документов, печатей, штампов (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что В Киеве правоохранители разоблачили схему по изготовлению и продаже поддельных справок об отсутствии коронавируса.

Мы также писали, что во Львове обезвредили преступную группу, которая специализировалась на изготовлении высококачественных фальшивок, в основном ID-карт стран Европейского Союза, а также других разрешительных документов любой сложности.