В приложении "Дия" появился сертификат, свидетельствующий о перенесенном коронавирусе. Пользователям доступны два документа - внутренний и международный.

Об этом сообщает "РБК-Украина".



Во внутреннем сертификате отображается фото переболевшего, его имя и фамилия, дата рождения, срок действия документа, номер сертификата.

Для того, чтобы такой документ сгенерировался в "Дие", врач должен внести данные о выздоровлении пациента в электронную систему здравоохранения.

Напомним, согласно постановлению Кабмина от 4 ноября, COVID-сертификат о выздоровлении может быть сформирован на 15-й день после установления диагноза. Действовать документ будет в течение 105 дней от начала болезни, т. е. с момента его формирования останется только 90 дней. Изначально Кабмин утвердил 180 дней действия сертификата, но затем ограничил этот срок 105 днями. Кроме того, COVID-сертификат может быть сформирован не более двух раз за один календарный год.

Ранее "Страна" писала о том, что "Дия" станет доступной для иностранцев, для которых там появится вид на жительство.

Также мы сообщали, что Верховная Рада разрешила украинцам регистрировать место жительства в "Дие" и отменила прописку в паспортах.