На едином государственном портале "Дия" появятся вид на временное и постоянное жительство для иностранцев или людей без гражданства.

Соответствующее постановление одобрил Кабинет Министров в ход заседания, в среду, 10 ноября, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в своем Telegram-канале.

"Иностранцы или люди без гражданства, которые находятся на территории Украины и имеют биометрический вид на жительство, смогут сформировать его в приложении "Дия", - сообщило Минцифры.

Кроме того, в ведомстве привели статистику Государственной миграционной службы в Украине, согласно которой постоянно и временно легально в Украине проживают более 470 тысяч иностранцев. Теперь они смогут пользоваться госуслугами онлайн и подтверждать свою личность с помощью документов в "Дия".

Кроме того, иностранцы, у которых есть биометрические виды, смогут генерировать "Дию" в несколько щелчков. Таким образом, они получат украинскую электронную подпись, которой смогут пользоваться для получения госуслуг онлайн.

Напомним, ранее в Раде приняли законопроект, который позволит украинцам декларировать место проживания онлайн с помощью портала "Дия".

Также сообщали, что в Минобороны анонсировали появление в "Дии" услуг для призывников и резервистов.