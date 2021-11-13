С сегодняшнего дня, 13 ноября, в Киевской области ужесточают правила проезда в общественном транспорте из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Так, в общественном транспорте в пределах области с сегодняшнего дня можно будет ездить только гражданам с Covid-сертификатом, негативным ПЦР-тестом или справкой о выздоровлении. Эти документы люди должны будут иметь с собой в распечатанном виде или приложении "Дия".

Напомним, об усилении контроля за соблюдением противоэпидемических правил в общественном транспорте Киевская ОГА рассказала три дня назад. Тогда чиновники уточнили, что эти правила будут действовать, пока не будет принято отдельное решение ТЭБ и ЧС.

До этого "Страна" рассказывала, что в Киеве правила проезда в общественном транспорте изменили 1 ноября. При этом нарушителям пригрозили штрафами от 17 тысяч гривен.

Также мы писали, что в "красной" Львовской области с 22 ноября введут новые ограничений, которые коснутся пассажирских перевозок. В частности, совершеннолетних пассажиров без ковид-документов запретят перевозить на автомобильном или железнодорожном транспорте во внутриобластном сообщении.