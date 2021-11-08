В Киеве закрыли 11 маршруток после фальсификаций на конкурсах. Полный список
В понедельник, 8 ноября, департамент транспортной инфраструктуры Киевской Государственной Городской Администрации (КГГА) расторг договоры с частными перевозчиками, которые обслуживали 11 городских маршрутов.
Об этом сообщил замглавы КГГА Константин Усов.
Теперь в столице перестанут ездить такие маршрутки:
- №224 метро Минская - Северная
- №234 метро Почайная - Алишера Навои
- №539 Железнодорожный вокзал - ж/к Олимпийский городок
- №559 метро Минская - метро Героев Днепра
- №231 Терещенковская - Кадетская роща
- №421 метро Почайная - Симиренко
- №581 метро Святошин - площадь Шевченко
- №155 метро Почайная - Кольцевая дорога
- №516 рынок Лесной - метро Красный хутор
- №517 Народного Ополчения - Генерала Наумова
- №402 Северная - кинотеатр Братислава
Данное решение приняли из-за того, что перевозчики - Союз-Авто, Базальт, Кийтранс-2005 и Универсал-Транс - получили эти маршруты благодаря фальсификациям, которые обеспечили им необоснованное преимущество на конкурсах по перевозке.
"Договоры по 11 маршрутам разрываются в одностороннем порядке. Важно: город не будет заключать новые договоры по этим маршрутам - ни с коммунальными, ни с частными перевозчиками. Все эти маршруты дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток у Киевпасстранса", - написал Усов.
Чиновник считает, что столица "пропорционально увеличит" количество муниципальных автобусов и троллейбусов по этим направлениям.
Ранее "Страна" сообщала, что в прошлом месяце мэрия Киева разорвала с некоторыми перевозчиками договора на обслуживание 21 городского маршрута, с улиц столицы убирают 234 маршрутных автобуса. Решение было принято в связи с поддельными документами.
Помимо этого, в Киеве появились новые маршрутные автобусы, водители которых будут носить форму и общаться с пассажирами на украинском языке, а в салоне будет соблюдаться комфортный температурный режим.