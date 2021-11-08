В понедельник, 8 ноября, департамент транспортной инфраструктуры Киевской Государственной Городской Администрации (КГГА) расторг договоры с частными перевозчиками, которые обслуживали 11 городских маршрутов.

Об этом сообщил замглавы КГГА Константин Усов.

Теперь в столице перестанут ездить такие маршрутки:

№224 метро Минская - Северная

№234 метро Почайная - Алишера Навои

№539 Железнодорожный вокзал - ж/к Олимпийский городок

№559 метро Минская - метро Героев Днепра

№231 Терещенковская - Кадетская роща

№421 метро Почайная - Симиренко

№581 метро Святошин - площадь Шевченко

№155 метро Почайная - Кольцевая дорога

№516 рынок Лесной - метро Красный хутор

№517 Народного Ополчения - Генерала Наумова

№402 Северная - кинотеатр Братислава

Данное решение приняли из-за того, что перевозчики - Союз-Авто, Базальт, Кийтранс-2005 и Универсал-Транс - получили эти маршруты благодаря фальсификациям, которые обеспечили им необоснованное преимущество на конкурсах по перевозке.

"Договоры по 11 маршрутам разрываются в одностороннем порядке. Важно: город не будет заключать новые договоры по этим маршрутам - ни с коммунальными, ни с частными перевозчиками. Все эти маршруты дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток у Киевпасстранса", - написал Усов.

Чиновник считает, что столица "пропорционально увеличит" количество муниципальных автобусов и троллейбусов по этим направлениям.

Ранее "Страна" сообщала, что в прошлом месяце мэрия Киева разорвала с некоторыми перевозчиками договора на обслуживание 21 городского маршрута, с улиц столицы убирают 234 маршрутных автобуса. Решение было принято в связи с поддельными документами.

Помимо этого, в Киеве появились новые маршрутные автобусы, водители которых будут носить форму и общаться с пассажирами на украинском языке, а в салоне будет соблюдаться комфортный температурный режим.