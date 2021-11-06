В субботу, 6 ноября, в Луцке, на улице Ковельской, между маршрутчиком и полицейскими произошел конфликт. Правоохранители остановили автобус, чтобы проверить соблюдение правил карантина. Водитель стал сними спорить, в ходе конфликта мужчину скрутили и задержали.

Об этом сообщают "Волынские новости".

Так, очевидцы сняли видео, как под крики разъяренной толпы полицейские достает из-за руля маршрутки водителя и садит его в патрульное авто. При этом люди пытались вступиться за мужчину.

В комментарии журналистам патрульные рассказали, что полицейские остановили транспортное средство для проверки соблюдения карантинных требований, однако водитель вступил с ними в конфликт.

В результате инцидента водителя госпитализировала карета "скорой". Медики подозревали, что у него перелом руки, однако позже выяснилось, что это ушиб.

Напомним, "Страна" писала о том, как в среду, 3 ноября, в Киеве под Верховной Радой проходил митинг антивакцинаторов, которые выступали против прививок и карантинных ограничений.

Также мы сообщали, что в Минздраве полагают, что Украина вышла на пик заболеваемости новой волны коронавируса.