В Киеве перед судом предстанет заместитель начальника районного управления полиции. Он вымогал крупную взятку у заведений общепита за разрешение работать во время карантина.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам обвинения, 38-летний чиновник систематически требовал и получал от руководителей заведений питания взятки, а взамен гарантировал, что не будет привлекать к ответственности и мешать работе во время действия карантинных ограничений.

Полиция задокументировала получение ее сотрудником 25 тысяч гривен от руководителей ресторана.

Правоохранителя задержали еще 26 апреля 2021 года на горячем - при получении им очередной части суммы в размере 13 тысяч гривен.

Его действия квалифицированы по част 3 статьи 368, части 5 статьи 27 и части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Примечательно, что дело расследуется и в отношение владельца бизнеса. Его подозревают по части 3 статьи 369 (предложение взятки) и части 1 статьи 325 (нарушение санитарных норм).

Ранее "Страна" рассказывала, что в столице за попытку подкупа нардепа задержали руководителя общественной организации.

Также мы писали, что в Харькове патрульные заставили приезжего из России взять деньги в долг, чтобы заплатить им взятку.