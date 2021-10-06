В Тернопольской области работники региональных подразделений Государственного агентства лесных ресурсов и Департамента стратегических расследований Нацполиции организовали схему систематического вытягивания взяток из руководителей лесохозяйственных предприятий. Схему разоблачило ГБР при помощи Нацполиции.

Об этом сообщают источники "Страны".

Должностные лица Госагентства принуждали руководителей лесхоза ежемесячно передавать 1,5 тысячи долларов и определенное количество талонов на топливо в обмен на гарантии, что правоохранители не будут мешать им работать и оказывать на них давление.

Деньги делили между собой сотрудники областных подразделений агентства и Департамента стратегических расследований.

Во время передачи очередного транша в размере пять тысяч долларов был задержан руководитель одного из госпредприятий и один из заместителей начальника Управления стратегических расследований в Тернопольской области.

Задержанных подозревают в получении неправомерной выгоды группой лиц, в том числе должностным лицом, занимающим особо ответственное положение (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).

Во время обысков на работе и дома у причастных было изъято почти 90 тысяч долларов.

Сейчас следственные действия продолжаются. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения задержанным в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 713 700 гривен каждому.

Взяточничество процветает в Украине на всех уровнях во всех регионах. Например, в сентябре "Страна" сообщала о вручении подозрения во взяточничестве начальнику Летной академии Национального авиационного университета.

А на днях в Харькове двое полицейских грозили приезжему из России задержанием по надуманному поводу. Чтобы остаться на свободе, мужчина был вынужден уплатить им взятку.