В Полтаве главного архитектора города Николая Шевелева и главу фракции горсовета "За Майбутне" Евгения Диканя задержали на взятке в 5 тысяч долларов. Эту сумму, по данным следствия, они должны были получить за организацию выдачи разрешительных документов.

Об этом сообщают местные полтавские СМИ, также эту информацию подтвердила и пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

В частности, "Страна" сообщала, что у указанных лиц в здании мэрии с утра начались обыски. Причины не указывались, но местные журналисты сообщали, якобы причина в том, что главный архитектор Николай Шевелев через депутата Евгения Диканя "выбивал" $5 тыс. у предпринимателя за выдачу разрешительных документов.

Позже пресс-служба Офиса Генерального прокурора опубликовала сообщение о результатах обысков у местных полтавских чиновников, не указывая фамилий фигурантов:

"5 тыс долл США за выдачу разрешительных документов - разоблачен депутат и чиновник Полтавского горсовета. В соответствии с процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, депутат и начальник одного из управлений Полтавского городского совета разоблачены на получении неправомерной выгоды.

По данным следствия, они требовали у гражданина 5 тысяч долларов США за выдачу паспорта фасада объекта недвижимости, расположенного в центре Полтавы, и непривлечение его к ответственности за проведенную реконструкцию здания.

После получения последней части взятки в сумме 3 тысяч долларов США депутата задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении обоим о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении генеральной прокуратуры.

Напомним, в Украине поймали на взятке члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

Ранее сообщалось, что в Киеве мошенники пыталась подкупить начальника полиции вокзала еженедельной взяткой.