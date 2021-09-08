Сотрудники Службы безопасности Украины вручили новое подозрение начальнику Летной академии Национального авиационного университета, которого подозревают во взятке в 20 тысяч долларов (около 538 тысяч гривень).

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Новое подозрение злоумышленнику вручали в одной из больниц города Киева, куда человек приехал из Кропивницкого, чтобы якобы "подправить" свое здоровье", - говорится в сообщении.

По версии следствия, у начальника академии есть крупные коррупционные связи в регионе. Именно это позволило ему "уверенно себя чувствовать", даже во время подозрения.

"Чиновники требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией. В случае отказа, начальник ЛА НАУ угрожал предпринимателю "уничтожить" его бизнес", - пишут в СБУ.

Более того, СБУ опубликовали видео, на которых видны встречи фигурантов производства с директором компании, от которого требовали неправомерную выгоду.

"Среди прочего, на записях видно как начальник Академии договаривается о системе "откатов" на учебных полетах студентов; фигуранта не устраивает взятка в национальной валюте, требует доллары; стороны договариваются об "откатах" с каждого этапа учений студентов; начальник Академии признается, что заставляет студентов вносить "дополнительные платежи", - заявляют в ведомстве.

Злоумышленника подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 3 сентября задержали начальника Летной академии НАУ и его посредника - начальника летного училища ЛА НАУ. Оперативники задержали посредника во время получения взятки при выезде из Кропивницкого, он планировал бежать в Киев.

Кроме этого, мы писали о том, что в Харьковской области должностные лица филиала "Укрзализныци" присвоили себе около двух миллионов гривен. В течение последних лет они вносили неправильные сведения в документы и забирали себе зарплату, которую незаконно начисляли подчиненным.