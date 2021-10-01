В Харькове двое полицейских грозили приезжему из России задержанием по надуманному поводу. Чтобы остаться на свободе, мужчина был вынужден уплатить им взятку, а деньги на нее взять в долг.

Об этом сообщает сайт Харьковской областной прокуратуры.

Как установило досудебное расследованием, полицейские одного из секторов Харьковского районного управления полиции наметили на автостанции Харькова жертву - мужчину, который ехал из Российской Федерации в Киев.



Сотрудники полиции угрожали задержать его и привлечь к административной ответственности из-за нарушения правил карантина, незаконного пересечения границы Украины и нарушения порядка выезда из временно оккупированной территории Украины.



Чтобы не подвергнуться административному взысканию по надуманным основаниям, приезжий передать вымогателям 200 евро и пять тысяч гривен, которые он взял в долг у своего знакомого.



30 сентября полицейским сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой, соединенном с вымогательством (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.





Кроме того, устанавливаются другие соучастники преступления.



Санкция упомянутой статьи предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности.

На днях "Страна рассказывала, как в Прилуках двое полицейских во время утренних дежурств вымогали взятки у водителей с признаками алкогольного опьянения.

Также мы сообщали, что троих полицейских в Полтавской области разоблачили на вымогательстве и взятках. Незаконную выгоду они получали натурой - крупными партиями древесины.