В городе Прилуки Черниговской области двое полицейских во время утренних дежурств вымогали взятки у водителей с признаками алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры на своей странице в Facebook.

Двое сотрудников полиции в Прилуках во время утренних дежурств систематически вымогали взятки у водителей, с признаками алкогольного опьянения. Размеры взяток колебались в пределах 300-500 долларов (около 8 - 13,2 тысяч гривень). Обоих полицейских задержали.

"Стоит отметить, что задержанные "работали" исключительно в промежуток с 9:00 по 11:00 утра, когда местные жители, которые накануне употребляли алкогольные напитки еще имели признаки алкогольного опьянения. Остаток рабочего дня правоохранители занимались личными делами, не связанными с выполнением возложенных на них обязанностей", - сообщили в прокуратуре.

В ходе досудебного расследования были задокументированы как факты передачи взяток по требованию правоохранителей, так и факты открытого вымогательства со стороны полицейских, которые не достигли цели. Во время обысков у них дома обнаружили документы, черновые записи и 8 тысяч долларов.

Во вторник, 28 сентября, после подтверждения очередного факта вымогательства и получения взятки, копов задержали. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Напомним, во Львове шестерым патрульным дали по 8 лет тюрьмы за смерть проглотившего наркотики парня.

Также "Страна" сообщала, что двое киевских патрульных получили по пять лет тюрьмы за взятку.