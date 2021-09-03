СБУ разоблачила начальника летной академии. Фото: ssu.gov.ua

Начальник Летной академии Национального авиационного университета и начальник летного училища при академии попались на взятке в 20 тысяч долларов (около 538 тысяч гривень). При этом начальник училища выступал в роли посредника.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как выяснили сотрудники Службы безопасности, чиновники вымогали деньги у директора частной компании. За взятку они обещали заключить договор сотрудничества с Летной академии, а в случае отказа платить - начальник академии угрожал уничтожить бизнес.

Посредник был задержан при получении полной суммы неправомерной выгод на выезде из Кропивницкого. Мужчина планировал уехать в Киев. СБУ задержала и начальника Летной академии, который направлялся на встречу с посредником.

Оба чиновника были задержаны, в ближайшее время им объявят о подозрении и изберут меру пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.

СБУ разоблачила на взятке чиновников Летной академии НАУ

СБУ разоблачила на взятке чиновников Летной академии НАУ

СБУ разоблачила на взятке чиновников Летной академии НАУ

Напомним, в Полтаве на взятке в пять тысяч долларов попался главный архитектор города Николая Шевелев и глава фракции "За Майбутне"  Евгений Дикань. Такую сумму они должны были получить за организацию выдачи разрешительных документов.

Также "Страна" сообщала, что НАБУ подозревает главу Харьковского облсовета Товмасяна в миллионной взятке от коммунальщиков. Примечательно, что ему назначили залог втрое больше суммы взятки, в получении которой его подозревают.

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