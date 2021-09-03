Начальник Летной академии Национального авиационного университета и начальник летного училища при академии попались на взятке в 20 тысяч долларов (около 538 тысяч гривень). При этом начальник училища выступал в роли посредника.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как выяснили сотрудники Службы безопасности, чиновники вымогали деньги у директора частной компании. За взятку они обещали заключить договор сотрудничества с Летной академии, а в случае отказа платить - начальник академии угрожал уничтожить бизнес.

Посредник был задержан при получении полной суммы неправомерной выгод на выезде из Кропивницкого. Мужчина планировал уехать в Киев. СБУ задержала и начальника Летной академии, который направлялся на встречу с посредником.

Оба чиновника были задержаны, в ближайшее время им объявят о подозрении и изберут меру пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в Полтаве на взятке в пять тысяч долларов попался главный архитектор города Николая Шевелев и глава фракции "За Майбутне" Евгений Дикань. Такую сумму они должны были получить за организацию выдачи разрешительных документов.

Также "Страна" сообщала, что НАБУ подозревает главу Харьковского облсовета Товмасяна в миллионной взятке от коммунальщиков. Примечательно, что ему назначили залог втрое больше суммы взятки, в получении которой его подозревают.