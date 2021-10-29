Киевская городская прокуратура сообщила о задержании руководителя общественной организации, который предлагал взятку в 100 тысяч долларов народному депутату за блокирование законопроекта об авторских правах.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Задержанный является председателем общественного союза, деятельность которого заключается в получении средств за использование музыкальных произведений субъектами хозяйствования, такими как рестораны и торговые центры, и их перечисление владельцам авторских прав.

Предполагалось, что организация передает большую часть средств исполнителям, поскольку они имеют авторские права на музыку. Впрочем, пользуясь монопольным положением на рынке, злоумышленник создал несколько прокладок. Денежные средства проходили через них и исполнители получали процент не от первой суммы, а от "финальной компании-прокладки", что уменьшало прибыль музыкантов в несколько раз.

По материалам следствия, мужчина обратился к помощнику народного депутата – председателя одного из подкомитетов Верховной Рады Украины – с предложением ежегодно платить по 100 тысяч долларов за блокирование рассмотрения законопроекта с изменениями в закон "Об эффективном управлении имущественными правами собственников в сфере авторского права и (или) смежных прав", в части обеспечения сбора дохода от прав организациями коллективного управления. В частности, речь о законопроекте №5572, который фактически ликвидирует организацию, руководитель которой пошел на подкуп нардепа.

В настоящее время председатель общественного союза задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По месту его работы и проживания продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Прокуратура Киева расследует попытку подкупа народного депутата Украины. Источник: Facebook/Киевская городская прокуратура

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