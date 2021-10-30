В пятницу, 29 октября, правоохранители в Кривом Роге остановили водителя маршрутки за то, что он ехал без маски. Оказалось, что у него есть ограничения на вождение транспортного средства из-за неуплаты алиментов. В итоге у мужчины забрали права.

Об этом сообщает "Первый Криворожский".

Изначально полицейские хотели составить на водителя протокол о нарушении правил карантина (ч. 2 ст. 44-3 КУоАП). Но в ходе проверки документов выяснилось, что мужчина ограничен в праве управления маршрутного такси, поскольку он в списке должников по алиментам.

В итоге на него составили еще и протокол по части 3 статьи 126 КУоАП (вождением транспортного средства лицом, которому это право ограничили), также у него изъяли водительские права.

Напомним, "Страна" писала о том, как во Львове полицейские пытались оштрафовать начальницу поезда за неправильно надетую маску. Впрочем, у них ничего не получилось: состав тронулся по расписанию, а правоохранители были вынуждены выпрыгнуть из вагона.

Также мы сообщали, что в 1 ноября пассажиров киевского метро без прививки или ПЦР-теста начнут штрафовать.