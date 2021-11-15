С четверга, 18 ноября, в красную зону переходит Винницкая область. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Немчинов в понедельник, 15 ноября.

Таким образом в Украине теперь 18 "красных" областей, а также Киев, а "оранжевых" областей всего три.

"Желтыми" остаются также три области - Кировоградская, Закарпатская и Тернопольская.

Винницкая область переходит в "красную" зону карантина. Источник: Telegram/Олег Немчинов

Ранее "Страна" сообщала, что Украина удерживается на втором месте мирового антирейтинга суточной смертности от коронавируса. Такие данные получены по итогам воскресенья, 14 ноября, когда в нашей стране зарегистрировали 403 летальных исхода опасной вирусной инфекции. Также Украина стала второй по показателю смертности от коронавируса и среди стран Европы. Об этом свидетельствуют данные Worldmeters. По новым случаям заболевания COVID-19 Украина занимает шестое место в мире и четвертое - в Европе.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ждет снижения в Украине заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе.