В Украине за прошлые сутки зафиксировали 838 смертей от коронавируса. Это новый антирекорд. Заразились Covid-19 вчера 16 308 человек.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего в Украине зафиксировали уже 3 244 749 случаев коронавируса. Из них 77 985 оказались летальными. 2 664 373 человека выздоровели.

За прошлые сутки, 15 ноября, в Украине коронавирус обнаружили у 16 308 человек. Среди новых заболевших 1 168 детей и 327 медиков. В больницы попали 2 264 пациента с ковидом. 838 человек умерли, 21 914 - выздоровели.

За сутки прививку от коронавируса сделали 268 088 человек. Из них 102 908 получили первую дозу вакцины, 165 180 - вторую. С начала вакцинальной кампании привито 12 331 552 человека, из них получили одну дозу – 12 331 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 887 415 человек. В общей сложности проведено 21 218 965 прививок.

Напомним, "Страна" писала о том, что вчера в Украине впервые за месяц число новых случаев коронавиуса опустилось ниже отметки в 11 тысяч.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал всем привитым украинцам раздать по 1000 гривен через "Дию". Программа материального поощрения будет запущена с 19 декабря. В этом году на нее будет выделено 3 миллиарда гривен. Ещё столько же власти выделят в следующем году.