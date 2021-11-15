Президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1000 гривен. Их раздадут через электронный сервис государственных услуг "Дия".

Об этом Зеленский сказал в новом видеообращении, записанном 15 ноября.

Потратить деньги можно будет на покупку абонементов в спортклуб, посещение кинотеатров, музеев, концертных залов, а также на билеты на транспорт внутри страны.

Программа материального поощрения будет запущена с 19 декабря. В этом году на нее будет выделено 3 миллиарда гривен. Ещё столько же власти выделят в следующем году.

Это фактически первая программа государственная уровня поощрения вакцинации. До этого власть предпочитала действовать методом кнута, например, отстраняя от работы без сохранения зарплаты непривитых людей из списка профессий, представителям которых обязательно нужно вакцинироваться.

Между тем на Западе широко распространена система поощрений. Например, в начале ноября мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что маленькие жители мегаполиса в возрасте от 5 до 11 лет, которые привьются против коронавируса, имеют право на поощрительную выплату. Ее размер составляет 100 долларов.