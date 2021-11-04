Министерство экономики Украины разослало центральным и местным органам исполнительной власти разъяснение по поводу алгоритма отстранения от работы лиц, которые не придерживаются требований относительно обязательной вакцинации против COVID-19. Письмо ведомства опубликовал адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Как говорится в этом документе, Минэкономики рекомендует придерживаться следующего алгоритма.



1. Работодатель должен проинформировать всех сотрудников (без исключения) о необходимости получения профилактических прививок против COVID-19, возможные места проведения профилактических прививок и правовые последствия в случае отказа или уклонения от прохождения вакцинации (отстранение от работы).



2. По возможности осуществить меры, направленные на организацию проведения обязательных профилактических прививок от COVID-19, и оказать другую помощь с целью осуществления вакцинации.



3. Задокументировать путем составления соответствующего акта случаи уклонения или отказа работника от прохождения вакцинации. В случае наличия абсолютных противопоказаний - получить копию вывода о наличии таких противопоказаний по форме № 028-1/о, выданную медицинским учреждением.



4. В случае наличия задокументированных случаев уклонения или отказа работника от прохождения вакцинации, и в случае, если после вступления в силу приказа Министерства здравоохранения от 4 октября 2021 года № 2153 работник продолжает уклоняться от вакцинации, работодатель отстраняет его от работы, издав приказ или распоряжение, с обязательным ознакомлением с ним лица, которое отстранили. Приказ издается на период до устранения причин, которые привели к его подписанию.



5. По информации Министерства здравоохранения, получение одной дозы двухдозовой вакцины не является уклонением или отказом от вакцинации.



6. Вопрос оплаты периода отстранения работника необходимо решать с учетом ч.1 ст. 94 Кодекса законов о труде.

В этом пункте Минэкономики пояснило, что поскольку на время отстранения работник не выполняет свои обязанности, зарплата ему не начисляется, если другое не предусмотрено законодательством или трудовым договором.



При этом в Минэкономики подчеркнули, что законодательство не обязывает работодателя оплачивать период отстранения невакцинированных сотрудников.



7. После устранения обстоятельств, которые привели к отстранению от работы (окончания карантина или проведения вакцинации от COVID-19), сотрудник должен быть допущен к работе.



Как пояснил "Стране" адвокат Ростислав Кравец, разъяснение Минэкономики выписано довольно расплывчато, а это означает, что чиновники понимают незаконность своих действий и поэтому перекладывают ответственность за отстранение сотрудников непосредственно на руководителей госучреждений, университетов и директоров школ.

"В законодательстве Украины нет ни единой статьи, которая предусматривала бы отстранение от работы непривитых сотрудников. В ст. 12 закона об инфекционных болезнях, на которую ссылаются чиновники, сказано, что отстранение в случае необоснованного отказа от вакцинации, должно происходить в порядке, установленном законом, такого порядка, именно уставленного законом, просто не существует. Ни приказ Министерства, ни разъяснение Минэкономики не являются законами, а это означает, что все те лица, которые будут отстранять непривитых сотрудников, будут лично нести за это ответственность. В разъяснении Минэкономики не говорится об обязательстве директоров школ или глав предприятий отстранять подчиненных, а только описывается алгоритм, что не является указанием это делать. Сам приказ Минздрава, на который ссылается Минэкономики, также является ничтожным. То есть руководителей учреждений толкают на преступление. Вот пример: ко мне обращаются беременные учителя, которые не хотят прививаться. Им угрожают отстранением от работы и невыплатой зарплаты, это ставит под угрозу получение ими пособия по уходу за ребенком и декретных выплат. Это нарушение прав человека. Также ставится под угрозу учебный процесс, ведь остранение учителя не дает право директору школы нанимать на работу другого учителя вместо отстраненного. В красной зоне все находятся на дистанционном обучении. Как будет регулироваться процесс отстранения непривитого учителя от дистанционных уроков? В приказе этого нет. Таким образом, отстранение невакцинированных сотрудников может закончиться уголовной ответственностью для руководителей, которые пойдут на этот шаг", - считает Кравец.