Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что маленькие жители мегаполиса в возрасте от 5 до 11 лет, которые привьются против коронавируса, имеют право на поощрительную выплату. Ее размер составляет 100 долларов.

Об этом мэр написал 4 ноября в своем Твиттере .

"Дети в возрасте от 5 до 11 лет имеют право на получение поощрения в размере 100 долларов, если они привьются вакциной от COVID-19 в городском центре вакцинации", - говорится в записи де Блазио.

Ранее американские медицинские регуляторы Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) одобрили применение вакцины Pfizer для прививок детей 5-11 лет.

Хотя среди детей осложнения и тем более смерти от COVID-19 редки, около четверти всех случаев заражения коронавирусом приходятся на детей.



Сейчас полностью привиты от коронавируса 67,4% жителей Нью-Йорка. Частично привиты – 6,4%. При этом 26,3% жителей города пока не получили ни одной дозы.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Сан-Франциско детей от 5 лет будут пускать в рестораны и на мероприятия только с сертификатом о вакцинации.

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