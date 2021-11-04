В греческой столице Афинах сотни медиков и социальных работников устроили митинг, требуя отменить обязательную вакцинацию коронавируса.

Об этом говорится в сюжете "ТСН", видео обнародовано в YouTube.

Недавно греческое правительство анонсировало дополнительные ограничения для тех граждан, которые не сделали прививку от коронавируса. В частности, невакцинированных работников медучреждений и соцучреждений хотят отстранять от работы. Медицинские профсоюзы возмутились этим и вышли на акцию протеста.

В настоящее время в Греции привито более 60% взрослого населения, а накануне там зафиксировали почти семь тысяч новых случаев коронавируса, что является одним из самых высоких показателей с начала года.

Кроме того, как добавили в сюжете, вспышку коронавируса зафиксировали и в Нидерландах, где полностью вакцинировано более 84% взрослых.

С субботы, 6 ноября, в Нидерландах усилят карантин. Там вернут обязательный масочный режим в закрытых помещениях и расширяют количество заведений, куда будут пускать только с ковид-сертификатом.

В Гааге также прошел митинг против усиления карантина. Он завершился столкновениями с полицией, добавили в сюжете.

Напомним, днем ранее противники вакцинации и карантина митинговали и в Киеве. На акцию приехали "антивакцинаторы" из разных областей Украины.

Также подобная акция протеста в среду, 3 ноября, прошла и в Запорожье.