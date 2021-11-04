Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко сообщил о том, что ПЦР-тесты будут бесплатными для избранников. Делать их можно будет прямо в здании Верховной Рады.

Об этом Тищенко журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Ты должен заранее прийти на работу, чтобы не опаздывать. И любой народный депутат будет вынужден сделать ПЦР-тест. Иначе не пустят на работу... То, что я слышал, они будут бесплатными", - заявил Тищенко.

По его словам, во фракции "Слуги народа" большая часть парламентариев вакцинированы. Также среди "слуг" проводят разъяснительные работы. Однако принуждать вакцинироваться никого не будут, ведь "Слуга народа" - демократическая партия", - подытожил Тищенко.

Ранее нардепам запретили приходить в Раду без ковид-сертификатов или ПЦР-тестов. Так, чтобы попасть в здание Верховной Рады, народные избранники должны будут пройти ПЦР-тесты. Это правило касается только тех нардепов, которые не могут предъявить COVID-сертификат о вакцинации.

К слову, самый дешевый ПЦР-тест для украинца без особых привилегий будет стоить не менее 600 гривен и выше. Разумеется, цена варьируется в зависимости от региона.

Тем временем "Слуга" Камельчук, который является противником вакцинации, заявил, что готов каждый месяц тратить 4000 грн на ПЦР-тесты, но прививку делать не станет.