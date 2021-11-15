В Окружном административном суде Киева обжалуют отстранение от работы из-за отсутствия прививки против коронавиуса и проверки сертификатов вакцинации в общественных местах.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, в ОАСК зарегистрировали четыре иска к Государственному космическому агентству Украины об обжаловании приказов об отстранении от работы. Истцы просят суд признать противоправными и отменить приказы, по которым их отстранили от работы, и возобновить их на работе.

Помимо этого, ОАСК открыл производство по делу об обжаловании отдельных положений постановления №1236 от 9.12.20 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

В частности, истец просит суд отменить п.18 указанного постановления по части предоставления права работникам Нацполиции, Нацгвардии, должностным лицам, уполномоченных органами местного самоуправления проводить на улицах, в парках и других общественных местах выборочную проверку документов, а также документов, подтверждающих вакцинацию.

Напомним, с 8 ноября, педагогов и чиновников без вакцинации от коронавируса начали отстранять от работы без сохранения зарплаты.

Ранее мы писали о том, что около 400 сотрудников образовательной сферы на Закарпатье отстранили от работы - половина из них являлись преподавателями. Причина их отстранения - отказ от вакцинации.