Около 400 сотрудников образовательной сферы на Закарпатье отстранили от работы - половина из них являлись преподавателями. Причина их отстранения - отказ от вакцинации.

Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает "ТСН".

Закарпатский регион на сегодняшний день имеет самый низкий уровень Covid-вакцинации в Украине. В местном департаменте образования заявили, что в настоящее время учебный процесс находится под угрозой срыва. Причина в то, что половина отстраненных от работы сотрудников сферы образования – это педагоги. На данный момент им ищут замену: часть нагрузки передают другим учителям, либо же приходится вызывать на работу педагогов, которые уже находятся на пенсии.

Согласно приказу Минздрава, отстраненные от работы работники смогут вернуться к своим обязанностям уже после первой дозы прививки.

"Педагогическим работникам также нужно войти в положение руководства для того, чтобы не срывать образовательный процесс, чтобы качественно его обеспечить. Собственно, думать о своем состоянии здоровья. Сейчас найти равноправную и равноценную замену очень сложно, особенно если этот человек является профессионалом", - заявила директор департамента образования и науки, молодежи и спорта Закарпатья Марьяна Марусинец.

Напомним, ранее "Страна" информировала о том, что с 8 ноября, педагогов и чиновников без вакцинации от коронавируса начали отстранять от работы без сохранения зарплаты.

Кроме того, во вторник, 9 ноября, стало известно, что вакцинация от Covid-19 для сотрудников госпредприятий и соцработников станет обязательной через месяц.