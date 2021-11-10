16-летний Николай Харьковский, устроивший в конце октября смертельное ДТП в Харькове, отказался сдать кровь на анализ, несмотря на соответствующее предписание суда.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на представителя потерпевших по делу Игоря Черняка.

"Несмотря на решение суда о принудительном отборе образцов, у 16-летнего подозреваемого в смертельной аварии на проспекте Гагарина не удалось взять кровь из-за его отказа", - сказал Черняк.

Он добавил, что в Украине не существует нормативного акта, регулирующего процедуру принудительного отбора образцов крови.

"Этот отказ подтверждает ранее высказанный подозреваемым отказ от сотрудничества со следствием. Это также отказ от раскаяния", - сделал вывод представитель потерпевших.

По его мнению, если человек повторно уклоняется от сдачи крови, для этого есть причины: "Сам факт может быть расценен как умышленное невыполнение решения суда".

Между тем представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко пояснил, что у экспертов есть образцы мочи Харьковского, в которых не нашли следов наркотиков или алкоголя. - и этого достаточно для следствия.

Ранее "Страна" рассказывала, что 8 ноября у виновника ДТП не смогли взять анализы из-за отсутствия вакцинации у его отца.

Также мы писали, что по делу об этой аварии вынесено первое наказание: Дзержинский районный суд Харькова приговорил Харьковского к штрафам.