Спустя всего два дня после резонансного ДТП в Харькове, виновником которого стал 16-летний водитель "Инфинити" Николай Харьковский, в том же городе состоялась еще одна смертельная авария. Ее устроила девушка на авто такой же марки.

Об этом сообщают харьковские Телеграм-каналы.

Вечером 28 октября на проспекте Героев Сталинграда девушка на "Инфинити" сбила пешехода - женщину на пешеходном переходе. От удара об автомобиль она вылетела на встречную полосу под другую машину марки "Ланос". Судя по видеокадрам, женщину отбросило далеко от зебры - метров на десять. А у "Инфинити" от силы удара оказались сорваны номера.

На место ДТП прибыли медики, но им оставалось только констатировать смерть пешехода.

Отметим, что новое смертельное ДТП произошло на расстоянии около полукилометра от прошлого.

Между тем "Страна" подробно следит за событиями вокруг аварии с участием Николая Харьковского. Мы подробно восстанавливали картину самого ДТП и прогнозировали, какое наказание может грозить виновнику.

Также мы сообщали, что родители харьковского мажора на "Инфинити" могут отправиться за решетку вслед за сыном: автомобиль, на котором без водительского удостоверения гонял 16-летний подросток, был приобретен взрослыми и использовался несовершеннолетним сыном при их пассивном невмешательстве.