В сети появилось видео, на котором виновник кровавого ДТП в Первой столице Николай дарит пистолет другу на день рождения. Ролик перепостила в своем Инстаграме дочь убитого 16-летним водителем мужчины.

Судя по антуражу и одежде героев видео, оно снято летом. Николай Харьковский со стаканом алкоголя в руке произносит тост.

"Пацаны! Сегодня мы собрались, бл@дь, не просто так. Сегодня, нах@й, день рождения, еб@ть, у нашего любимого, с@ка, Марка, бл@дь. Мы знаем, что жизнь - это, с@ка, еб@ная х@йня. И возможно, бл@дь, мы иногда не будем рядом. Так вот, еб@ть: сегодня у тебя появится такой друг, который будет с тобой всегда, бл@дь, братан. Понимаешь, бл@дь? Заряжай, х@ярь!" - произносит Харьковский и передает имениннику пистолет.

Дочь погибшего в ДТП Анастасия оставила под роликом горький комментарий.

"Папа хотел хороших слов о сыне? Сын все хорошие слова о себе собрал в данном видео! Не смогла досмотреть до конца, не смогла..." - написала женщина.

Напомним, в интервью после ДТП отец Николая начал сокрушаться, что "ничего не было выложено хорошего, ничего хорошего о человеке" (то есть о его сыне) не сказали.

Ранее "Страна" приводила обращение Анастасии о том, что она ищет хорошего адвоката и просит свидетелей аварии связаться с ней.