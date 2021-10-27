Виновник жуткого ДТП в Харькове задержан и сейчас находится в СИЗО. Завтра, в четверг 28 октября, Николаю Харьковскому, который был за рулем "Инфинити", будут избирать меру пресечения.

Об этом сообщил источник "Страны" в Министерстве внутренних дел.

Наш собеседник опровергает информацию о том, что Николай Харьковский якобы находится в психбольнице (об этом, ссылаясь на данные геолокации телефона Харьковского, сообщила сестра одного из пострадавших в аварии).

"Он сидит в СИЗО, завтра суд. История о том, что он на самом деле не задержан - не более чем всякие измышления. Поверьте, судья не намерен его отпускать после того, что этот парень натворил. Прокуратура будет требовать содержание под стражей, потому что он опасен для общества", - сообщил "Стране" источник.

Напомним, 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti вылетел на перекресток на красный свет, в результате погиб че6ловек и еще несколько людей получили травмы.

Также "Страна" сообщала, что отец Николая назвал все происходящее "спланированной акцией".