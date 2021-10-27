Отец 16-летнего Николая Харьковского впервые прокомментировал кровавое ДТП в Харькове, в котором обвиняют его сына. Михаил Харьковский не ответил, кому принадлежит Infiniti Q50 и видел ли он сына после ДТП, все происходящее он называет "спланированной акцией".

Об этом сообщает Kharhiv Today.

"Вы хотите заняться черным пиаром? Поймите меня правильно просто как отца. Я сейчас не хочу говорить, потому что все выйдет против моего сына. Вся информация, которая выложена в информационной среде, направлена на то, чтобы сделать из Коли преступника. В машине было еще трое человек, и один из этих человек был за рулем. Никто не хотел его привлекать и искать. Мой сын с места происшествия никуда не делся", - сказал Михаил Харьковский.

Также он заявил, что не знает, был ли его сын Николай за рулем авто во время аварии.

"Может быть и Николай, а может быть и не Николай был за рулем. Сейчас меня захлестывают эмоции, я ни в коей мере не оправдываю никого, совершено жуткое преступление, нет человека. Почему ничего не было выложено хорошего, ничего хорошего о человеке не сказали, а сказали только одно плохое. Ничего не наводит на мысль о том, что это все спланированная акция? У него пробита башка, в которой ужасная дырка, и я пытался оставить его в неотложке, у меня ничего абсолютно не получилось", - сказал Михаил Харьковский.

На вопрос, кому принадлежит элитный автомобиль, Харьковский-старший отказался отвечать. В комментарии "Стране" Михаил Харьковский заявил, что не подавал заявление об угоне автомобиля "Инфинити".

"Насчет угнанной машины - это все вранье. Никаких заявлений мы не подавали. Больше никаких комментариев я давать не буду", - сказал "Стране" Михаил Харьковский.

На прямой вопрос "Страны", был ли за рулем "Инфинити" его сын, Михаил отвечать отказался и бросил трубку.

Как писала "Страна", смертельное ДТП произошло в ночь с 26 на 27 октября. По информации полиции, именно Николай Харьковский был за рулем Infiniti Q50, который на большой скорости проехал на красный свет по проспекту Гагарина и столкнулся с движущимся с улицы Одесской Chevrolet Aveo. 58-летний водитель Chevrolet Aveo скончался на месте аварии. Дочь погибшего записала видеообращение и просит очевидцев о помощи.

Вместе с Николаем Харьковским в машине находилось еще несколько пассажиров, в том числе 16-летняя девушка. Все они с травмами разной степени тяжести находятся в больнице.