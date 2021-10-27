"Страна" выяснила имя виновника смертельной аварии в Харькове, в которой погиб один человек и трое попали в реанимацию.

Источник "Страны" в МВД сообщил, кто был за рулем машины "Инфинити", которая вчера ночью на скорости вырезалась в авто "Шевроле" и привела к жуткой аварии в Харькове.

Несовершеннолетнего водителя зовут Харьковский Николай Михайлович, родился он 20.08.2005.

Таким образом, водителю 16 лет. В то время, как право на управление автомобилем в Украине выдается только с 18 лет.

В данный момент Николая Харьковский находится в больнице.

"Машину, на которой он гонял по городу на бешеной скорости и на красный свет, обеспеченные родители купили ему буквально на днях", - сообщил источник.

По некоторым данным, отец Николая - торгует на рынке, а мама жила в Австралии.

В свою очередь полиция сообщает о задержании 16-летнего мажора, который накануне за рулем "Инфинити" спровоцировал смертельное ДТП на перекрестке улиц Гагарина и Одесской.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Несовершеннолетнему водителю грозит до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

По данным правоохранителей, 26 октября около 20:40 16-летний водитель "Инфинити" пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной "Шевроле". Следственные действия по факту смертельного ДТП продолжаются. Правоохранители отрабатывают записи с камер видеонаблюдения для установления всех обстоятельств аварии.

По предварительным данным, несовершеннолетний водитель был трезв.

В результате ДТП погиб 58-летний водитель "Шевроле". Трое пассажиров "Инфинити" (двое 19-летних парней и 16-летняя девушка) с тяжелыми травмами доставлены в больницу и помещены в отделение реанимации.

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