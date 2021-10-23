Государственное бюро расследований (ГБР) за два месяца расследования ДТП с участием депутата Верховной Рады Александра Трухина из фракции "Слуга народа" не смогло установить, кто был за рулем автомобиля, по вине которого случилось происшествие.

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на ведомство ГБР в субботу, 23 октября.

В правоохранительном органе сообщили, что никаких новостей по этому делу нет.

ГБР назначило около 10 судебных экспертиз, которые проводят экспертные учреждения. Заключений экспертов пока нет.

В ходе расследования изъято значительное количество видеозаписей движения транспортных средств, которые по времени фиксации близки к времени ДТП.

Тем не менее, видеозапись, на которой зафиксирован момент ДТП свидетелями или другими лицами, в ГБР не передавалась и на данный момент в деле отсутствует.

Устанавливаются дополнительные свидетели события, другие видеозаписи события и источники информации о них.

Ранее "Страна" сообщала, что авария случилась на въезде в Киев со стороны Борисполя. В ней пострадал глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. 72-летний мужчина и его помощник были в машине Ford. Авто остановилось на запрещающий сигнал светофора, но в него влетела другая машина.

По информации СМИ, речь идет об "Ауди", в котором находился "слуга народа" Трухин. Кроме того, журналисты сообщали, что всего в авто-виновнике ДТП было трое мужчин, и все они были пьяны. Сам народный избранник скандальную информацию о своем участии в аварии никак не комментирует, а материалы о ней из многих СМИ удаляются.

Также мы писали, что полиция Киева передала уголовное дело о ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александром Трухиным Государственному бюро расследований. Подследственность дела ГБР определил процессуальный руководитель, учитывая присутствие парламентария среди фигурантов. То есть, это указывает на то, что виновником аварии мог стать сам нардеп.