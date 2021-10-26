Во вторник, 26 октября, вечером в Харькове произошла авария, которая унесла жизнь двоих людей.

Об этом сообщает Национальная полиция Харьковской области.

Смертельное ДТП произошло на проспекте Гагарина. Водитель автомобиля Infiniti на огромной скорости выехал на перекресток, на котором горел красный свет, и врезался в Chevrolet Aveo, в результате чего машины разорвало на части. Водитель второго автомобиля погиб, три пассажира "Инфинити" получили травмы. Среди пострадавших - Наталья Ракич, жена Ивана Ракича, бывшего депутата горсовета от "Самопомощи".

Чуть позже стало известно о смерти еще одного человека - пассажира "Инфинити".





Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы, а также сотрудники следственного управления, эксперты-криминалисты и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Осуществляется комплекс всех необходимых мер по установлению обстоятельств автопроисшествия.

Кадры с места ДТП. Фото: Телеграм

Тем временем харьковские Телеграм-каналы публикуют видео из Инстаграма водителя "Инфинити". Это мажор 2005 года рождения, который любит гонять на бешеной скорости по городу, а когда его останавливают полицейские, то он им говорит просто: "Можете развернуться и идти на х@й".

Напомним, что 18 октября исполнилось 4 года со дня ужасного ДТП в центре Харькова, которое унесло жизни шести человек. Виновница аварии Елена Зайцева, которая отбывает в Покровском исправительном центре №79 10-летнее заключение, ведет себя так, как осужденные, которые собираются выйти на свободу досрочно.

Мы также сообщали о том, что в Харькове грузовик на переходе сбил двух подростков. Сейчас дети находятся в тяжелом состоянии.