Днем в среду, 21 октября, в Киеве, где недавно курьер попал в тройную аварию, сбили сотрудника правоохранительных органов. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

По данным паблика, авария произошла на улице Луговой возле торгового центра "Караван". Патрульные стояли в первой полосе движения, оформляя протокол о нарушении правил дорожного движения. В это время водитель микроавтобуса решил объехать пробку по правой полосе, не снижая при этом скорости, и сбил полицейского.

В паблике добавили, что патрульного с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Житомире пьяный водитель, убегая с места ДТП, сбил полицейского. Пострадавший был госпитализирован, а нарушителю грозит до пяти лет в тюрьме.

Кроме того, сообщали, что во Львове пьяный водитель врезался в патрульное авто, пытаясь уйти от полицейской погони. В ДТП пострадали два правоохранителя.