В центре Киева, на перекрёстке возле улицы Бассейной, произошло ДТП с участием Audi, BMW и мотоцикла службы доставки.

Об этом сообщил корреспондент "Страны" с места происшествия

Из-за аварии заблокированы две полосы движения, образовалась пробка возле Арены в направлении бульвара Леси Украинки.

Судя по фото, участники дорожного происшествия получили незначительные повреждения, их жизни ничего не угрожает.

Фото: тройная авария на Бассейной в Киеве 17 октября

Ранее "Страна" писала, как в Киеве полиция устроила ночную погоню за курьером, который ехал на мопеде по тротуару

Курьеры привлекли внимание копов тем, что мчали на мопеде по тротуару. Одного из нарушителей удалось поймать.

В какой-то момент погони один из лихих курьеров бросил свой мопед и стал убегать от преследования пешком. Тогда-то его и поймали полицейские.

На вопрос о том, было ли ему страшно убегать от правоохранителей, курьер ответил, что "не думал об этом". По его словам, он хотел скрыться не только из-за непорядка с документами, но и потому, что употреблял запрещенные вещества.



Также "Страна" публиковала видео, как в марте столичные копы устроили эпичную погоню за курьером