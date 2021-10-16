Российская телеведущая Ксения Собчак пожаловалась Росгвардии на угрозы и слежку, которые устроили ей после аварии. Об этом она сообщила у себя в Telegram-канале.

Так, ведущая не стала отрицать информацию о том, что за ней устроили слежку после ДТП.

"Почти все так, только речь не только о слежке, а о прямых и очень жестких угрозах мне и моей семье", - сказала она.

Напомним, 10 октября Ксения Собчак ехала из Адлера в аэропорт Сочи на автомобиле Mercedes, за рулем которого был водитель. Водитель, который вез ведущую, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Volkswagen, в котором ехали трое людей. Из-за лобового столкновения с Mercedes один из них погиб на месте, второй скончался в больнице. Шофер признал свою вину.

По словам Собчак, в аварии она и ее ассистентка получили сотрясение мозга. Водителя, по словам телеведущей, она не подгоняла.

Также сообщалось, что Собчак три часа допрашивали по делу о смертельной аварии. А спустя некоторое время появилось видео инцидента.

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