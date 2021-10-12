Следователи российского Министерства внутренних дел 12 октября провели следственные действия с известной телеведущей Ксенией Собчак по поводу резонансного ДТП, которое произошло в Сочи на выходных.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Днем Собчак прибыла в Главное следственное управление Главного управления МВД России по Москве и дала показания в качестве свидетеля по уголовному делу об аварии.

После новости о визите ведущей в ГСУ ГУ МВД в Москве появилась информация о том, у Собчак будет очная ставка с водителем, который вел ее автомобиль в Сочи. Ей уже вручили повестку для явки к сочинским следователям.

"В целях установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, следователи проведут проверку показаний на месте и очную ставку Собчак с водителем автомобиля Mercedes", - заявили в МВД.

В ведомстве уточнили, что кроме очной ставки с Собчак проведут "иные следственные действия".

Напомни, 9 октября Mercedes, в котором находилась Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Одна пассажирка последнего скончалась на месте, еще два человека попали в больницу в тяжелом состоянии.

После аварии ведущая в соцсети изложила свою версию событий и заявила, что в ДТП получила сотрясение мозга.

"Страна" подробно рассказывала об аварии с участием знаменитости.