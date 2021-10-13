Момент смертельной дорожно-транспортной аварии, которая произошла 10 октября с участием Mercedes, в котором ехала известная российская телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, попал на видео.

Видео опубликовал Тelegram-канал "RT на русском".

На кадрах видно, как Mercedes едет на большой скорости и влетает в другой легковой автомобиль. Кроме того, момент смертельного ДТП был заснят на камеры, расположенные внутри автобуса. Судя по всему, автобус задело по касательной, в салоне оторвало поручень. Судя по кадрам, пассажиры не пострадали.

Напомним, 10 октября Ксения Собчак ехала из Адлера в аэропорт Сочи на автомобиле Mercedes, за рулем которого был водитель. Водитель, который вез ведущую, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Volkswagen, в котором ехали трое людей. Из-за лобового столкновения с Mercedes один из них погиб на месте, второй скончался в больнице. Шофер признал свою вину.

По словам Собчак, в аварии она и ее ассистентка получили сотрясение мозга. Водителя, по словам телеведущей, она не подгоняла.

Также сообщалось, что Собчак три часа допрашивали по делу о смертельной аварии.

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