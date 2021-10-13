Российскую журналистку и телеведущую Ксению Собчак допросили как свидетеля по делу смертельной аварии, в которую она попала в городе Сочи. Напомним, в ДТП погибли два человека, среди жертв блогерша Екатерина Тарасова.

Об этом журналистка написала в своем Telеgram-канале "Кровавая барыня".

По словам Собчак, допрос длился три часа, при этом вопросы задавали не как свидетелю.

При этом она заявила, что после допроса правоохранители сняли видео с ее участием во дворе Министерства внутренних дел (МВД), а после продали журналистам.

"Я понимаю, для чего это делается, и на что рассчитывают. С пострадавшими на связи", - добавила Собчак.

Напомним, авария произошла 10 октября в России на трассе между Адлером и Красной Поляной. Собчак ехала в машине марки Mercedes. Во втором автомобиле Volkswagen находились три человека. Из-за лобового столкновения с Mercedes один из них погиб на месте, второй скончался в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии.

После этого Собчак рассказала, как себя чувствует. По словам журналистки, у нее сотрясение мозга. Также она рассказала, что ей предлагали госпитализацию прямо в Сочи. Однако она не захотела ехать в больницу, поскольку стремилась к сыну домой.

Позже стало известно, что Ксении Собчак вручили повестку о явке к сочинским следователям. Ей предстоит очная ставка с водителем.