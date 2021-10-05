В Харькове, где ранее сбили женщину на лошади, произошло ДТП, в котором пострадали дети. На пешеходном переходе их сбил грузовик. Пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Нацполиции региона.

Авария случилась после обеда в понедельник, 4 октября. Около 17:00 возле на Большой Кольцевой улице грузовик наехал на двух мальчиков. 12-летний подросток и еще один ребенок, которому на вид около 13 лет, попали под колеса фуры на нерегулируемом пешеходном переходе. По словам свидетеля, они бежали друг за другом. Водитель затормозил, но все же наехал на подростков. Теперь ему может грозить арест и тюрьма от трех до восьми лет.

Пострадавшие в аварии дети находятся в больнице, в тяжелом состоянии. Они получили многочисленные переломы и черепно-мозговые травмы.

В полиции опубликовали фото, на котором можно заметить, что у одного мальчика даже слетела обувь.

Ранее мы писали, что под Николаевом произошло смертельное ДТП с участием грузовика.

Также сообщали, как во Львовской области грузовик въехал в магазин. В результате происшествия погибли четыре человека.