В понедельник 18 октября исполнилось 4 года со дня жуткого ДТП в центре Харькова, в котором погибли шесть человек. Виновница аварии Елена Зайцева, которая отбывает в Покровском исправительном центре №79 10-летнее заключение, ведет себя так, как осужденные, которые собираются выйти на свободу досрочно.

Об этом сообщает "Сегодня".

Как рассказал сотрудник Государственной уголовно-исполнительной службы, поведение Зайцевой образцовое. Она активно принимает участие в культурных мероприятиях в исправительном центре. Также она работает в одном из цехов, который занимается вышивкой.

"Читает книги просто запоем, везде проявляет активность", - сообщили пенитенциарии.

В то же время адвокат потерпевших Лариса Матвеева рассказала, что Зайцевой, чтобы подать ходатайство о досрочном освобождении, необходимо отбыть минимум половину срока. Также она должна возместить причиненный вред родственникам жертв аварии. Сейчас же, по данным Матвеевой, Зайцева перечисляет всего по 30-40 гривен раз в несколько месяцев.

Напомним, "Страна" писала о том, что ДТП на Сумской в Харькове произошло 18 октября 2017 года. Автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Зайцевой, ехавший на красный свет, столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, за рулем которого находился Геннадий Дронов. В результате погибли шестеро и пострадали более десяти человек.

Суд вынес приговор в феврале 2019 года. И Дронов, и Зайцева получили по 10 лет лишения свободы.

Также мы писали о том, что в апреле 2020 года Зайцеву и Дронова обязали полностью отбыть 10-летний срок заключения.