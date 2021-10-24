В ночь на воскресенье, 24 октября, в селе Малая Александровка Херсонской области внедорожник врезался в дерево. В результате инцидента погибли четыре человека, включая двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Около 01 часов 00 минут на автодороге между селами Давидов Брод и Малая Александровка Бериславского района в результате столкновения автомобиля Volkswagen "Touareg" с деревом погибли 4 человека (из них двое детей 2006 года рождения)", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще двое детей 2004 года рождения получили травмы разной степени тяжести. Сейчас они находятся в больнице.

Напомним, в Геническом районе Херсонской области произошло ДТП с участием сотрудников полиции. Как сообщает пресс-служба полиции, работник местного отдела полиции за рулем Mitsubishi выехал на встречную полосу движения, где врезался в автомобиль патрульной службы, в котором находились три человека.

Также "Страна" писала, что в Киеве, где недавно курьер попал в тройную аварию, сбили сотрудника правоохранительных органов. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму.